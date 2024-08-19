Журналист Влад Шлепченко раскрыл истинную цель взятия бойцами Вооружённых сил РФ населённого пункта Нью-Йорка, расположенного в Донецкой Народной Республике. Как заявил обозреватель "Царьграда", освобождение этого места для российских военных было задачей не из простых, но помогла та же хитрость, что и в Авдеевке.

Он сообщил, что в случае с Нью-Йорком командование украинских войск попало, что называется, на "вилку". На сегодняшний момент одной из главных задач Вооружённых сил Украины остаётся противостояние наступлению бойцов ВС РФ на Прогресс.

По словам журналиста, оно ведётся от Очеретина, по хребту, по возвышенностям. Российские военные в данном случае разрежут донбасскую группировку противника на две части — на северную и южную. Особо важно продолжающееся наступление наших военнослужащих на Покровском направлении.

"Нью-Йорк — это второстепенное направление. И оно было сильно укреплённое. И если бы мы не прокопали тоннель, наши бойцы, наши героические прекрасные бойцы, легли бы костьми на этих минных полях, на пристрелянных лесопосадках и так далее", — заявил Шлепченко.

Военный обозреватель считает, что это очень хороший вариант развития событий, потому что позволит бойцам ВС РФ перейти уже к охватам и закрытию "мешков" и "клещей". То есть, по его словам, и регион будет целее, и потерь будет меньше, и расход боеприпасов снизится.