Подписание акта о безоговорочной капитуляции на руинах Вашингтона является единственным вариантом окончания специальной военной операции. Таким мнением в беседе с "Царьградом" поделился старший лейтенант медицинской службы ДНР, врач-хирург, кандидат медицинских наук Юрий Евич.

По его словам, только таким способом можно закончить данный конфликт, несмотря на то что подобный сценарий развития событий выглядит, возможно, чересчур жёстко.

"Война эта очень большая, и Курск — это только начало. Разгромим (ВСУ. — Прим. Life.ru) на сопредельной территории — на нас натравят финнов, японцев, прибалтов, молдаван. И так до бесконечности, не хватит никаких сил и здоровья. Соответственно, нужно решать вопрос с главным нашим противником", — заявил Евич.

Хирург напомнил, что любая война выигрывается делом. Он подчеркнул, что все хотят, чтобы кто-то спас Россию, пока они лежат на диване.