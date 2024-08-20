Россия призвала Турцию отказаться от деструктивной политики Запада по Украине
МИД РФ: Турция должна отказаться от поддержки западной политики по Украине
На недавней встрече в Москве с послом Турции Танжу Билгичем замглавы МИД РФ Михаил Галузин призвал Анкару пересмотреть своё участие в западной политике касаемо Украины. Он подчеркнул, что российская сторона категорически против продолжения поставок западного оружия в Украину, так как это ведёт к дальнейшей эскалации конфликта и увеличению числа жертв. В этом контексте российское внешнеполитическое ведомство выразило недовольство по поводу роли Турции в текущей политике Запада. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Встреча была инициирована турецкой стороной. Во время обсуждения был отмечен настрой обеих стран на укрепление конструктивных отношений. Российская позиция остаётся неизменной: необходимо избегать действий, которые способствуют затягиванию конфликта и усугубляют гуманитарную ситуацию в регионе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг слухи о каких-либо переговорах с Киевом при посредничестве Катара и Турции. Лавров назвал эти утверждения слухами и вбросами, отметив, что подобные сообщения касаются якобы "скрытых контактов" по вопросам энергетики и продовольственной безопасности. Министр подчеркнул, что президент Владимир Путин ясно дал понять, что никакие переговоры с киевским режимом невозможны после попыток украинских войск вторгнуться на территорию Курской области.
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