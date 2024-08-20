На недавней встрече в Москве с послом Турции Танжу Билгичем замглавы МИД РФ Михаил Галузин призвал Анкару пересмотреть своё участие в западной политике касаемо Украины. Он подчеркнул, что российская сторона категорически против продолжения поставок западного оружия в Украину, так как это ведёт к дальнейшей эскалации конфликта и увеличению числа жертв. В этом контексте российское внешнеполитическое ведомство выразило недовольство по поводу роли Турции в текущей политике Запада. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Встреча была инициирована турецкой стороной. Во время обсуждения был отмечен настрой обеих стран на укрепление конструктивных отношений. Российская позиция остаётся неизменной: необходимо избегать действий, которые способствуют затягиванию конфликта и усугубляют гуманитарную ситуацию в регионе.