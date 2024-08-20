В Чикаго протестующие снесли ограду, пытаясь прорваться на съезд Демпарии США

В Чикаго второй день не утихают пропалестинские протесты, которые приурочены к началу съезда Демократической партии. Судя по опубликованным в социальных сетях видео, на этот раз митингующие попытались прорваться на стадион "Юнайтед-центр" и снесли часть металлического заграждения.

Протестующие выламывают металическую ограду, чтобы прорваться на съезд Демократов в Чикаго. Видео © X / marinamedvin / peter03102 / baluram_godara / tabzlive

Разъярённую толпу пришлось успокаивать полицейским: они выстроились в плотные шеренги и оттеснили демонстрантов от стадиона. Несколько протестующих были задержаны.