В Чикаго протестующие снесли ограду, пытаясь прорваться на съезд Демпарии США
В Чикаго демонстранты пытались прорваться на съезд Демократической партии
В Чикаго второй день не утихают пропалестинские протесты, которые приурочены к началу съезда Демократической партии. Судя по опубликованным в социальных сетях видео, на этот раз митингующие попытались прорваться на стадион "Юнайтед-центр" и снесли часть металлического заграждения.
Протестующие выламывают металическую ограду, чтобы прорваться на съезд Демократов в Чикаго. Видео © X / marinamedvin / peter03102 / baluram_godara / tabzlive
Разъярённую толпу пришлось успокаивать полицейским: они выстроились в плотные шеренги и оттеснили демонстрантов от стадиона. Несколько протестующих были задержаны.
Аналогичная ситуация наблюдалась в Чикаго и днём ранее. Так, перед началом Национального съезда Демократической партии США несколько сотен активистов прошли по Мичиган-авеню к Гранд-парку у озера Мичиган, неся плакаты с призывами "Прекратить поставки оружия Израилю" и "Остановить геноцид в Газе". Напомним, что съезд Демократической партии проходит в Чикаго с 19 по 22 августа.
X / marinamedvin