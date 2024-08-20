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20 августа, 01:26

В Чикаго протестующие снесли ограду, пытаясь прорваться на съезд Демпарии США

В Чикаго демонстранты пытались прорваться на съезд Демократической партии

В Чикаго второй день не утихают пропалестинские протесты, которые приурочены к началу съезда Демократической партии. Судя по опубликованным в социальных сетях видео, на этот раз митингующие попытались прорваться на стадион "Юнайтед-центр" и снесли часть металлического заграждения.

Протестующие выламывают металическую ограду, чтобы прорваться на съезд Демократов в Чикаго. Видео © X / marinamedvin / peter03102 / baluram_godara / tabzlive

Разъярённую толпу пришлось успокаивать полицейским: они выстроились в плотные шеренги и оттеснили демонстрантов от стадиона. Несколько протестующих были задержаны.

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Аналогичная ситуация наблюдалась в Чикаго и днём ранее. Так, перед началом Национального съезда Демократической партии США несколько сотен активистов прошли по Мичиган-авеню к Гранд-парку у озера Мичиган, неся плакаты с призывами "Прекратить поставки оружия Израилю" и "Остановить геноцид в Газе". Напомним, что съезд Демократической партии проходит в Чикаго с 19 по 22 августа.

Обложка ©

X / marinamedvin

Оксана Попова
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