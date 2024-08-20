Депутат назвал новую выплату, которая будет назначаться автоматически

Со следующего года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей. С соответствующим заявлением во время интервью РИА "Новости" выступил депутат Госдумы и член партии "Единая Россия" Никита Чаплин.

Он заявил, что до 2025 года ежемесячную компенсацию в России в размере 1,2 тысячи рублей оформляли неработающим людям, которые осуществляли уход за этими категориями граждан. Им надо было подавать для этого заявление на оформление выплаты.

Парламентарий подчеркнул, что с введением новых правил необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадёт. По его словам, со следующего года пенсионеры и инвалиды начнут получать эти средства автоматически.

Помимо этого, народный избранник сообщил о том, что без изменений останутся некоторые выплаты, касающиеся граждан, ухаживающих за детьми-инвалидами. Также он отметил, что для получателей, которым выплата уже назначена до следующего года, компенсация будет продолжена до окончания текущего периода, после чего начнут действовать новые условия.

"Дополнительные документы для уточнения условий выплаты и учёта стажа будут приниматься, и за разъяснениями граждане смогут обратиться в Социальный фонд России. Эти изменения направлены на упрощение процедуры и автоматизацию выплаты, облегчая жизнь пожилым гражданам и инвалидам, а также тем, кто за ними ухаживает", — заключил Чаплин.