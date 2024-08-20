Чёрное море позеленело: Биолог назвал причины скопления водорослей в Анапе

Пляжи Анапы в этом сезоне стали предметом многочисленных жалоб отдыхающих из-за обилия водорослей, окрасивших Чёрное море в зелёный цвет. По словам биолога Андрея Фролова, это явление имеет сезонный характер и связано с тёплой водой. Водоросли, накапливающиеся вдоль береговой линии, создают зелёную массу, которая затрудняет купание и отдых. Об этом он рассказал 360.ru.

Вместо привычного золотистого песка туристы сталкиваются с зеленоватой жижей, что вызывает недовольство и даже угрозы подачи иска к туроператорам. Несмотря на это, некоторые отдыхающие нашли в этом своеобразное удовольствие, решив использовать водоросли как элемент оздоровительных процедур. Впрочем, стоит отметить, что гниение водорослей при температуре выше 25 °C сопровождается неприятным запахом сероводорода, что делает ситуацию ещё менее комфортной.

Местные власти утверждают, что скопление водорослей — это нормальное природное явление. Они пояснили, что такие массы водорослей образуются из-за миграции нитчатых зелёных водорослей, которые не представляют токсичной опасности, но могут влиять на общую картину отдыха. Камка, как местные называют эти водоросли, обладает полезными свойствами благодаря содержанию брома и йода, что и привлекло внимание некоторых туристов к её лечебным качествам.

На выходных в соцсетях появились обнадёживающие видеоролики с чистыми пляжами и прозрачной водой, что свидетельствует о постепенном улучшении ситуации. Властями также отмечается, что цветение водорослей обусловлено температурой воды и силой течений и этот процесс можно наблюдать на других курортах, не только в Анапе.