Сафронов рассказал о приключениях Алена Делона в России

Известный российский художник Никас Сафронов в беседе с kp.ru рассказал о забавной ситуации, произошедшей с Аленом Делоном в конце 90-х годов. Актёр, приехавший в Москву на Московский кинофестиваль в 1999 году, попал в неприятности на таможне из-за картины, которую он получил в подарок.

По словам художника, он подарил известному актёру картину — его портрет. Однако когда тот попытался вывезти картину за границу, таможенники задержали её, требуя официальных документов от Министерства культуры. В итоге работа Сафронова была передана представителям театральной компании, готовившей спектакль с участием Делона, которые пообещали урегулировать все формальности.

Как выяснилось позднее, картина так и не была передана актёру. Во время интервью в Париже Делон упомянул российского художника, и его слова об этом инциденте стали известны благодаря телевидению. Вскоре после этого Сафронов снова отправился в Париж и наконец передал картину актёру лично.

Российский художник также рассказал, что по просьбе Делона он написал ещё один портрет, использовав фото молодого актёра. Этот портрет был вручён в 2005 году, когда тот вновь посетил Москву.