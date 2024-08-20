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20 августа, 04:09

Сафронов рассказал о приключениях Алена Делона в России

Никас Сафронов: Делона задержали на таможне во время визита в Москву в 90-е

Актёр Ален Делон и российский художник Никас Сафронов. Обложка © Фото из личного архива Никаса Сафронова / Предоставлено сайту kp.ru

Актёр Ален Делон и российский художник Никас Сафронов. Обложка © Фото из личного архива Никаса Сафронова / Предоставлено сайту kp.ru

Известный российский художник Никас Сафронов в беседе с kp.ru рассказал о забавной ситуации, произошедшей с Аленом Делоном в конце 90-х годов. Актёр, приехавший в Москву на Московский кинофестиваль в 1999 году, попал в неприятности на таможне из-за картины, которую он получил в подарок.

По словам художника, он подарил известному актёру картину — его портрет. Однако когда тот попытался вывезти картину за границу, таможенники задержали её, требуя официальных документов от Министерства культуры. В итоге работа Сафронова была передана представителям театральной компании, готовившей спектакль с участием Делона, которые пообещали урегулировать все формальности.

Как выяснилось позднее, картина так и не была передана актёру. Во время интервью в Париже Делон упомянул российского художника, и его слова об этом инциденте стали известны благодаря телевидению. Вскоре после этого Сафронов снова отправился в Париж и наконец передал картину актёру лично.

Российский художник также рассказал, что по просьбе Делона он написал ещё один портрет, использовав фото молодого актёра. Этот портрет был вручён в 2005 году, когда тот вновь посетил Москву.

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5 легендарных ролей Алена Делона, благодаря которым его узнал весь мир

Напомним, что знаменитый французский актёр Ален Делон скончался 18 августа. Он ушёл из жизни в возрасте 88 лет в своём доме в коммуне Души, окружённый семьёй. В последние годы актёр страдал от последствий инсульта и болезни Альцгеймера, которые начали проявляться пять лет назад.

Кирилл Сосновских
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