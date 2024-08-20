"Морской спецназ и британские инструкторы": Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова
Сальдо: ВСУ держат в районе Очакова морской спецназ и британских инструкторов
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Киевский режим постоянно держит в районе города Очаково, расположенного в Николаевской области Украины, существенные силы. Как заявил по этому поводу в интервью РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, там также присутствуют морской спецназ и британские инструкторы.
"Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов", — заявил чиновник.
Помимо этого, он подчеркнул, что не может сказать больше их стало или меньше. По его словам, такой информацией владеют только военные.
Накануне, 18 августа, Life.ru писал, что Сальдо задали вопрос о судьбе поставленных украинской армии американских истребителей F-16. В ответ политик заявил, что у него нет официальных данных по этому поводу.