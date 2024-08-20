Киевский режим постоянно держит в районе города Очаково, расположенного в Николаевской области Украины, существенные силы. Как заявил по этому поводу в интервью РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, там также присутствуют морской спецназ и британские инструкторы.

"Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов", — заявил чиновник.

Помимо этого, он подчеркнул, что не может сказать больше их стало или меньше. По его словам, такой информацией владеют только военные.