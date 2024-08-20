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20 августа, 03:29

"Морской спецназ и британские инструкторы": Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова

Сальдо: ВСУ держат в районе Очакова морской спецназ и британских инструкторов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Киевский режим постоянно держит в районе города Очаково, расположенного в Николаевской области Украины, существенные силы. Как заявил по этому поводу в интервью РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, там также присутствуют морской спецназ и британские инструкторы.

"Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов", — заявил чиновник.

Помимо этого, он подчеркнул, что не может сказать больше их стало или меньше. По его словам, такой информацией владеют только военные.

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Накануне, 18 августа, Life.ru писал, что Сальдо задали вопрос о судьбе поставленных украинской армии американских истребителей F-16. В ответ политик заявил, что у него нет официальных данных по этому поводу.

Алексей Соловьёв
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