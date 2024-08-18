Сальдо заявил, что у него нет информации об использовании ВСУ F-16

Использование ВСУ американских истребителей F-16 на Херсонском направлении официально не подтверждено. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"У меня нет официальных данных, подтверждающих это", — ответил Сальдо в беседе с РИА "Новости" на вопрос о присутствии F-16 на Херсонском направлении.