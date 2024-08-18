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18 августа, 07:34

Сальдо заявил, что у него нет информации об использовании ВСУ F-16

Сальдо заявил, что не имеет данных о присутствии F-16 на Херсонском направлении

Использование ВСУ американских истребителей F-16 на Херсонском направлении официально не подтверждено. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"У меня нет официальных данных, подтверждающих это", — ответил Сальдо в беседе с РИА "Новости" на вопрос о присутствии F-16 на Херсонском направлении.

ВСУ боятся растерять все F-16 в Курской области, поэтому не рискуют их применять
ВСУ боятся растерять все F-16 в Курской области, поэтому не рискуют их применять

Впервые информация, что ВСУ могут использовать F-16 на Херсонском направлении, появилась 8 августа. Её предоставил глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. Примечательно, что очередная поставка Украине истребителей произошла немногим ранее, 4 августа. Всего Запад передал примерно десять истребителей. Позднее, как сообщал Life.ru, F-16 засекли в небе над военным аэродромом ВСУ в Ивано-Франковской области. Однако по мнению экспертов, киевским войскам осталось недолго светить новой игрушкой. Американский экс-разведчик Тони Шаффер призвал Незалежную не надеяться, что истребители помогут Зеленскому одолеть РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Мария Любицкая
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