Сальдо заявил, что у него нет информации об использовании ВСУ F-16
Сальдо заявил, что не имеет данных о присутствии F-16 на Херсонском направлении
Использование ВСУ американских истребителей F-16 на Херсонском направлении официально не подтверждено. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"У меня нет официальных данных, подтверждающих это", — ответил Сальдо в беседе с РИА "Новости" на вопрос о присутствии F-16 на Херсонском направлении.
Впервые информация, что ВСУ могут использовать F-16 на Херсонском направлении, появилась 8 августа. Её предоставил глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. Примечательно, что очередная поставка Украине истребителей произошла немногим ранее, 4 августа. Всего Запад передал примерно десять истребителей. Позднее, как сообщал Life.ru, F-16 засекли в небе над военным аэродромом ВСУ в Ивано-Франковской области. Однако по мнению экспертов, киевским войскам осталось недолго светить новой игрушкой. Американский экс-разведчик Тони Шаффер призвал Незалежную не надеяться, что истребители помогут Зеленскому одолеть РФ.
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