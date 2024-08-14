ВСУ боятся растерять все F-16 в Курской области, поэтому не рискуют их применять

ВСУ не используют западные истребители F-16 в ходе атаки на Курскую область, поскольку боятся полностью их потерять. Об этом пишет Forbes. Издание также указывает, что Киев собирается применять "особо ценные" самолёты для патрулирования, а не для "рискованных атак".