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14 августа, 12:45

ВСУ боятся растерять все F-16 в Курской области, поэтому не рискуют их применять

Forbes: ВСУ не применяют F-16 в Курской области из-за риска их потерять

ВСУ не используют западные истребители F-16 в ходе атаки на Курскую область, поскольку боятся полностью их потерять. Об этом пишет Forbes. Издание также указывает, что Киев собирается применять "особо ценные" самолёты для патрулирования, а не для "рискованных атак".

"Примечательно, что в налёте участвовал устаревший, бывший советский самолёт Су-27, а не один из недавно поставленных Украине бывших датских самолётов Lockheed Martin F-16", — пишет СМИ.

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Напомним, что Запад 31 июля передал Украине десять истребителей F-16, а к концу года их количество хотят увеличить до 20. Зеленский ранее записал пафосное видео с самолётами на аэродроме и выдал их арсенал. ВСУ даже совершили "показательный" полёт над Херсонской областью, но польский генерал считает, что ВС РФ уже прицелились по F-16. А американский экс-разведчик призвал Киев не надеяться, что истребители станут чудо-оружием.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Sascha Hahn

Александра Вишнякова
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