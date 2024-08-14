ВСУ боятся растерять все F-16 в Курской области, поэтому не рискуют их применять
Forbes: ВСУ не применяют F-16 в Курской области из-за риска их потерять
ВСУ не используют западные истребители F-16 в ходе атаки на Курскую область, поскольку боятся полностью их потерять. Об этом пишет Forbes. Издание также указывает, что Киев собирается применять "особо ценные" самолёты для патрулирования, а не для "рискованных атак".
"Примечательно, что в налёте участвовал устаревший, бывший советский самолёт Су-27, а не один из недавно поставленных Украине бывших датских самолётов Lockheed Martin F-16", — пишет СМИ.
Напомним, что Запад 31 июля передал Украине десять истребителей F-16, а к концу года их количество хотят увеличить до 20. Зеленский ранее записал пафосное видео с самолётами на аэродроме и выдал их арсенал. ВСУ даже совершили "показательный" полёт над Херсонской областью, но польский генерал считает, что ВС РФ уже прицелились по F-16. А американский экс-разведчик призвал Киев не надеяться, что истребители станут чудо-оружием.
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