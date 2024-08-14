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14 августа, 12:21

На Украине признали потерю опытного пилота МиГ-29, которого прозвали "Призрак Киева"

В ВВС Украины признали потерю МиГ-29 и гибель командира звена Мигули

Опытный украинский пилот ВСУ МиГ-29 40БрТА Александр Мигуля, которого несколько лет назад прозвали "Призрак Киева", погиб во время выполнения боевого задания. До этого о потере истребителя или гибели военного официальных сообщений не было, но подтверждение наконец появилось в соцсетях 40-й бригады тактической авиации Незалежной.

Александр Мигуля. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 40-я бригада тактической авиации Васильков

Александр Мигуля. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 40-я бригада тактической авиации Васильков

"При выполнении боевого задания по защите территориального пространства Украины погиб командир авиационного звена эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля", — сообщили в соцсетях бригады.

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А ранее Life.ru сообщал, что российская авиация успешно ударила по целям в Сумской области. В Минобороны уточняли, что ВС РФ атаковали резервы ВСУ в шести населённых пунктах. Также стало известно, что армия России взорвала топливную базу военной техники ВСУ и нанесла удары по скоплениям живой силы и боевых машин противника в 149 районах проведения СВО.

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Wikipedia / Public domain

Александра Мышляева
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