На Украине признали потерю опытного пилота МиГ-29, которого прозвали "Призрак Киева"
В ВВС Украины признали потерю МиГ-29 и гибель командира звена Мигули
Опытный украинский пилот ВСУ МиГ-29 40БрТА Александр Мигуля, которого несколько лет назад прозвали "Призрак Киева", погиб во время выполнения боевого задания. До этого о потере истребителя или гибели военного официальных сообщений не было, но подтверждение наконец появилось в соцсетях 40-й бригады тактической авиации Незалежной.
Александр Мигуля. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 40-я бригада тактической авиации Васильков
"При выполнении боевого задания по защите территориального пространства Украины погиб командир авиационного звена эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля", — сообщили в соцсетях бригады.
А ранее Life.ru сообщал, что российская авиация успешно ударила по целям в Сумской области. В Минобороны уточняли, что ВС РФ атаковали резервы ВСУ в шести населённых пунктах. Также стало известно, что армия России взорвала топливную базу военной техники ВСУ и нанесла удары по скоплениям живой силы и боевых машин противника в 149 районах проведения СВО.
Wikipedia / Public domain