На Украине признали потерю опытного пилота МиГ-29, которого прозвали "Призрак Киева"

Опытный украинский пилот ВСУ МиГ-29 40БрТА Александр Мигуля, которого несколько лет назад прозвали "Призрак Киева", погиб во время выполнения боевого задания. До этого о потере истребителя или гибели военного официальных сообщений не было, но подтверждение наконец появилось в соцсетях 40-й бригады тактической авиации Незалежной.

Александр Мигуля. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 40-я бригада тактической авиации Васильков

"При выполнении боевого задания по защите территориального пространства Украины погиб командир авиационного звена эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля", — сообщили в соцсетях бригады.