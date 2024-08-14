Подпольщик Лебедев: Над аэродромом ВСУ Коломыя заметили истребитель F-16

Истребитель F-16 засекли в небе над военным аэродромом ВСУ в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"По данным пророссийского сопротивления, на аэродроме Коломыя замечен F-16. Коломыя — аэродром, куда перевели самолёты с военного аэродрома в Староконстантинове", — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.