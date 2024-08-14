Подпольщик Лебедев: Над аэродромом ВСУ Коломыя заметили истребитель F-16
Истребитель F-16 засекли в небе над военным аэродромом ВСУ в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По данным пророссийского сопротивления, на аэродроме Коломыя замечен F-16. Коломыя — аэродром, куда перевели самолёты с военного аэродрома в Староконстантинове", — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.
У Украины истребители появились 31 июля и, конечно же, не без помощи Запада. Незалежной поставили десять таких самолётов, к концу года соратники киевского режима хотят отдать ещё столько же. ВСУ уже совершили "показательный" полёт над Херсонской областью, однако по мнению экспертов, киевским войскам осталось недолго светить новой игрушкой. Американский экс-разведчик призвал Незалежную не надеяться, что истребители помогут Зеленскому одолеть РФ.
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