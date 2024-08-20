Наступательная операция Вооружённых сил Украины в Курской области может обернуться для киевского режима огромными потерями. Как пишет по этому поводу корреспондент Times Майкл Эванс, это может произойти из-за проблем с логистикой и отсутствием путей отхода.

"Что будет, если российские бомбардировщики и артиллерия начнут обстреливать линии снабжения?" — задался вопросом западный журналист.

В материале говорится, что, несмотря на атаку украинских войск на курское приграничье, Россия успешно продвигается на Покровском направлении, которое было названо стратегически важным. Также в статье указано, что руководству ВСУ будет крайне сложно перебросить своих подразделения из Курской области на опасные для Киева участки фронта.

"Отход под огнём или без стратегии может оказаться фатальным для Киева", — предупредил Эванс.