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20 августа, 05:05

Обвиняемые в теракте в "Крокус сити холле" не стали обжаловать арест

Преступники в зале суда. Обложка © Life.ru

Преступники в зале суда. Обложка © Life.ru

Обвиняемые в совершении теракта в "Крокус сити холле" не стали обжаловать решение суда о продлении их ареста. Как стало известно из электронной картотеки столичных судов, меры пресечения для подозреваемых были продлены до 22 ноября этого года.

Отметим, что преступники не выразили желания оспаривать это решение, что подтверждается их документами в судебной картотеке.

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Напомним, что 16 августа Басманный суд Москвы вынес решение о продлении ареста для четырёх обвиняемых: Далерджона Мирзоева*, Муродали Рачабализоде*, Мухаммадсобира Файзова* и Шамсидина Фаридуни*. Судебные документы свидетельствуют о том, что это решение вступило в силу и будет действовать до указанной даты.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кирилл Сосновских
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