Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 06:31

10-летний мальчик разбился насмерть на электросамокате в гостях у бабушки в Петербурге

В Парголово 10-летний мальчик упал в канаву на электросамокате и погиб

10-летний мальчик разбился насмерть на электросамокате в гостях у бабушки в посёлке Парголово (Михайловка) в Петербурге. Ребёнок не справился с управлением и влетел в канаву. Как стало известно Mash на Мойке, от полученных травм он скончался в прибывшей скорой.

Мальчик из Краснодара приехал в гости к бабушке в Петербург. Электросамокат он взял у родственников и поехал кататься без присмотра. ГСУ СК по Петербургу начал доследственную проверку по факту трагедии. Самокат, на котором разбился ребёнок, уже изъяли.

Петербуржец швырнул в окно взорвавшийся электросамокат и разбил две машины
Петербуржец швырнул в окно взорвавшийся электросамокат и разбил две машины

Ранее сообщалось, что школьница погибла в Омске в результате пожара, произошедшего из-за заряжавшегося аккумулятора электросамоката. Трагедия случилась 2 августа в жилом доме по улице Северная.

Обложка ©

Unsplash / Varla Scooter

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров