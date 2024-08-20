10-летний мальчик разбился насмерть на электросамокате в гостях у бабушки в Петербурге

10-летний мальчик разбился насмерть на электросамокате в гостях у бабушки в посёлке Парголово (Михайловка) в Петербурге. Ребёнок не справился с управлением и влетел в канаву. Как стало известно Mash на Мойке, от полученных травм он скончался в прибывшей скорой.

Мальчик из Краснодара приехал в гости к бабушке в Петербург. Электросамокат он взял у родственников и поехал кататься без присмотра. ГСУ СК по Петербургу начал доследственную проверку по факту трагедии. Самокат, на котором разбился ребёнок, уже изъяли.