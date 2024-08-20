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20 августа, 06:44

Китайские банки начали возвращать деньги за поставленные в Россию товары

"Ведомости": Банки КНР возвращают средства за товары, поставленные в РФ

Некоторые российские бизнесмены начали получать из Китая платежи за товары, которые уже были поставлены в РФ. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей

По информации газеты, с такой проблемой уже столкнулись юридические фирмы FTL Advisers и SinoRuss, адвокатское бюро Nordic Star и банк "Бланк". Собеседники изданию утверждают, что средства возвращаются спустя три-четыре месяца после поставок.

К примеру, партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев рассказал, что их клиенты заявляли о подобных ситуациях, однако массового возвращения платежей пока не наблюдалось. В свою очередь коммерческий директор экспедитора "РМ Лоджистик" Евгений Фаренец, напротив, утверждает, что похожие случаи начинают происходить всё чаще.

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Ране Life.ru писал, что даже небольшие региональные китайские банки начали приостанавливать приём платежей из России. Так, доля банков КНР, отказывающих российским бизнесменам в сотрудничестве, приблизилась к отметке в 98%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Владимир Озеров
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