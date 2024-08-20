Китайские банки начали возвращать деньги за поставленные в Россию товары
"Ведомости": Банки КНР возвращают средства за товары, поставленные в РФ
Некоторые российские бизнесмены начали получать из Китая платежи за товары, которые уже были поставлены в РФ. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей
По информации газеты, с такой проблемой уже столкнулись юридические фирмы FTL Advisers и SinoRuss, адвокатское бюро Nordic Star и банк "Бланк". Собеседники изданию утверждают, что средства возвращаются спустя три-четыре месяца после поставок.
К примеру, партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев рассказал, что их клиенты заявляли о подобных ситуациях, однако массового возвращения платежей пока не наблюдалось. В свою очередь коммерческий директор экспедитора "РМ Лоджистик" Евгений Фаренец, напротив, утверждает, что похожие случаи начинают происходить всё чаще.
Ране Life.ru писал, что даже небольшие региональные китайские банки начали приостанавливать приём платежей из России. Так, доля банков КНР, отказывающих российским бизнесменам в сотрудничестве, приблизилась к отметке в 98%.
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