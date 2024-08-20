Китайские банки начали возвращать деньги за поставленные в Россию товары

Некоторые российские бизнесмены начали получать из Китая платежи за товары, которые уже были поставлены в РФ. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей

По информации газеты, с такой проблемой уже столкнулись юридические фирмы FTL Advisers и SinoRuss, адвокатское бюро Nordic Star и банк "Бланк". Собеседники изданию утверждают, что средства возвращаются спустя три-четыре месяца после поставок.

К примеру, партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев рассказал, что их клиенты заявляли о подобных ситуациях, однако массового возвращения платежей пока не наблюдалось. В свою очередь коммерческий директор экспедитора "РМ Лоджистик" Евгений Фаренец, напротив, утверждает, что похожие случаи начинают происходить всё чаще.