Региональные банки в Китае прекращают приём платежей из России
Региональные банки Китая приостановили приём платежей из России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей российского бизнеса. Примечательно, что ещё несколько месяцев назад, в мае 2024-го, мелкие банки КНР активно сотрудничали с российскими предпринимателями, подразумевая, что они менее подвержены западным санкциям.
"Даже небольшие региональные банки КНР стали всё чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом", — отметил гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.
Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский отметил, что с каждым днём количество банков КНР, отказывающих российским предпринимателям в сотрудничестве, неуклонно растёт и уже примерно равно 98%.
Напомним, о том, что китайские крупные банки отказывают в сотрудничестве российским компаниям, стало известно в апреле этого года. Аналитики связали это с давлением США: Штаты грозят санкциями тем, кто будет замечен сотрудничающим с юридическими лицами из России.
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