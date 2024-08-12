Региональные банки в Китае прекращают приём платежей из России

Региональные банки Китая приостановили приём платежей из России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей российского бизнеса. Примечательно, что ещё несколько месяцев назад, в мае 2024-го, мелкие банки КНР активно сотрудничали с российскими предпринимателями, подразумевая, что они менее подвержены западным санкциям.