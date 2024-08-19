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19 августа, 19:58

Стало известно, банки каких стран могут открыть филиалы в России с 1 сентября

Экономист Щербаченко: Банки Китая и Индии могут открыть филиалы в РФ первыми

1 сентября вступит в силу закон, который позволит иностранным банкам открывать филиалы в России. Доцент Финансового университета при Правительстве Пётр Щербаченко назвал страны, которые могут сделать это в первую очередь.

Среди крупных игроков эксперт выделил Китай и Индию. Кроме того, в России вскоре могут появиться филиалы банков из дружественных Казахстана и Белоруссии, полагает экономист. Не исключён также интерес Ближнего Востока к банковскому сектору нашей страны.

По мнению специалиста, новый закон значительно упростит процесс международных переводов на фоне санкций. И в целом отечественный рынок станет более привлекательным.

"Это решение не только облегчит открытие счетов в иностранных банках для российских компаний, а также станет важным шагом к привлечению иностранных инвестиций и укреплению сотрудничества с дружественными государствами", — рассказал Щербаченко RG.ru.

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А пока банки дружественных стран готовятся к открытию филиалов в нашей стране, американские банки, наоборот, портят жизнь простым людям. К примеру, они стали блокировать счета клиентов при входе в личный кабинет из России.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Борис Эльфанд
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