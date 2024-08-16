Американские банки стали блокировать счета клиентов при входе в личный кабинет из России

Россияне, которые пытаются зайти в свои онлайн-кабинеты из РФ, столкнулись с блокировкой банками США их счетов. Об этом стало известно РБК. Опрошенные юристы отметили, что граждан РФ вычисляют по IP-адресу.

Юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко объяснил, что ему стали известны некоторые случаи блокировки счетов российских клиентов. По словам специалиста, это не новое явление, так как люди уже на протяжении полутора лет жалуются на лишение доступа. Старший партнёр коллегии адвокатов Антон Именнов подчеркнул, что блокировка счетов связана с опасениями банков нарушить санкции США в отношении России.

"Банки блокируют счета исходя из своей внутренней оценки взаимодействия с Россией как с юрисдикцией с повышенными санкционными, регуляторными, репутационными и комплаенс-рисками", — пояснил Именнов.

Руководитель практики "Санкционное право и комплаенс" адвокатского бюро КИАП Денис Примаков дополнил, что действия банков опираются на разъяснение властей США от марта 2022 года, устанавливающее запрет на оказание юридических и финансовых услуг клиентам, находящимся или обычно проживающим в России.