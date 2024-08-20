Иностранный легион ВСУ с тяжёлой техникой идёт к Одессе на решающую битву с Армией России Подполье сообщило, что Украина готовится к решающей битве с Россией в Одессе 20 августа, 07:35 Украинский солдат. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинское командование перебрасывает в Одесскую область военную технику, личный состав, в том числе наёмников. Запад не хочет проигрывать и готовится к решающей битве. Так полагает координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев.

"Многие пишут, что под Курском или на Донбассе, начинается решающая битва. Не согласен! Решающая будет у Одессы. Хотя Запад сделает всё, чтобы её отодвинуть по времени", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, наибольшая активность ВСУ фиксируется в самой Одессе и в порту Измаила, а именно "слышна постоянная работа на железной дороге". Киев накачивает эти города оружием и тяжёлой техникой, возможно, формируются и боевые подразделения, пояснил Лебедев. Он не исключил, что основной ударной силой, по задумке Запада, должны стать наёмники, в первую очередь, это румыны, сконцентрированные на базе в городе Констанца.

"Пока иностранные наёмники замещают сержантский состав в ВСУ и младших офицеров. Уже есть сведения, что артиллерийскими установками руководят тоже иностранцы, украинцы играют вспомогательную роль: принеси, подай, иди..." — добавил координатор подполья.

Ранее Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков сообщил, что российские военные в ночь на 16 августа ударили по складам, технике и личному составу ВСУ на железнодорожной станции в Кривом Роге прямо перед отправкой на передовую в Курскую область.

Авторы Татьяна Миссуми