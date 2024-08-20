План-Z: Круглосуточные крематории в Сумах для ВСУ, Минск готовится к СВО, освобождено Артёмово в ДНР, ситуация на 20 августа Командование ВСУ перебрасывает резервы в Курскую область, украинские войска скапливаются в Запорожье, а на границе с Минском уже 120 тыс. солдат врага — на Life.ru 19 августа, 21:11 Военнослужащий разведчик в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Белоруссия готовится к СВО, 20 августа

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия отправляет треть своей армии на границу на случай войны: "Видя их (украинцев. — Прим. ред.) агрессивную политику, мы ввели туда и разместили воска в определённых точках — в случае войны это будет оборона — наших военных вдоль всей границы". Речь идёт о пограничье с Украиной в Гомельской области. Белорусский лидер ранее говорил о размещении на том же направлении российских войск вторым эшелоном. Он также обмолвился, что никогда ранее белорусская граница не была так плотно заминирована, как сейчас. Эксперты не исключают вступления в СВО Минска, поскольку Украина продолжает сосредотачивать силы на границе с союзником России.

Курская область, 20 августа

Идут бои в Курской области за населённые пункты Коренево, Ольговка, Апанасовка, Суджа и другие. Противник уничтожил третий мост через реку Сейм в приграничье. Местность позволяет сторонам вести боевые действия на бронетехнике. Враг использует её для широкого манёвра и вступает в бой — без оглядки на огромные потери. Россияне развернули в Курской области большое число противотанковых средств и в режиме нон-стоп уничтожают западные бронетранспортёры и БМП. Ожидается, что на Курской земле скоро появятся немецкие танки "Леопард", так, во всяком случае, вещает украинская пропаганда.

Последний разрушенный мост через реку Сейм. Фото © Telegram / warhistoryalconafter

На многочисленных полях сражений в Курской области не смолкая гремит канонада, а в воздухе тучами летают дроны. Командование ВСУ безуспешно вводит в дело свежие силы в надежде изменить ситуацию в свою пользу. Накануне в Курскую область были введены подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады. Сейчас появились данные о появлении восточнее границы 33-й штурмовой, 54-й мотопехотной и 501-го батальона морской пехоты из состава 36-й бригады. Последний, похоже, прибыл из Запорожья. Киев развернул на Курщине два дивизиона 43-й артбригады. Командование ВС РФ, в свою очередь, вводит в дело дополнительные силы и много артиллерии.

МАГАТЭ отреагировало на угрозы атак, исходящие от киевского режима в адрес Курской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси согласился посетить станцию и заявил: "Мы снова наблюдаем эскалацию угроз ядерной безопасности". Есть надежда, что далее последует правильная реакция МАГАТЭ и ООН на планы Киева терроризировать мир заявлениями об ударах по Курской и Запорожской АЭС.

"Ланцет" уничтожил очередной бронетранспортёр ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

Сумская область, 20 августа

В Сумах наблюдается передвижение украинских войск. По дорогам Сумской области, по свидетельству очевидцев, идут колонны бронетехники, грузовики и цистерны с ГСМ. Ночью российская авиация и ракетчики нанесли несколько ударов по местам дислокации и колоннам украинских сил, задействованных в интервенции в Курскую область. Сейчас, по данным, полученным из украинских источников, командование ВСУ сконцентрировало для проведения курской операции подразделения трёх десантно-штурмовых (80-я, 82-я, 95-я), одной штурмовой (5-я), пяти механизированных (22-я, 61-я, 115-я, 116-я, 130-я) бригад и четырёх бригад (101-я, 103-я, 106-я, 110-я) теробороны. А также задействовано более восьми отдельных батальонов и других подразделений.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Сумы доставлено несколько шведских передвижных крематориев. Он же известил о директиве Киева, запрещающей массовую выдачу тел украинских солдат родственникам из-за опасения, что страну захлестнёт цунами похоронных процессий. При этом на полях сражений остаётся очень много неподобранных тел бойцов ВСУ, их захоронением занимаются российские военные.

Донецкая Народная Республика, 20 августа

На севере Донецкой Народной Республики россияне действуют активнее, чем раньше. Подразделения 98-й российской дивизии ВДВ в Часовом Яре продолжают переходить с боем на западный берег канала Северский Донец – Донбасс. Штурмовые отряды наших десантников в боях за последние сутки смяли силы врага и откинули его на полквартала на запад. Всё произошло при огневой поддержке артиллерии, авиации и БПЛА ВС РФ.

Другие соединения, части и подразделения ОГВ ВС РФ "Юг" ведут бои за Выемку, Константиновку, Елизаветовку, Кучеров Яр и Разлив. Пять украинских бригад безвозвратно за сутки боёв потеряли около 600 боевиков.

Российская армия после освобождения Нью-Йорка (Новгородское) приступила к штурму соседней Нелеповки. Фото © Telegram / evgeniy_lisitsyn

Войска ОГВ "Центр" продвигаются по Донецкой Народной Республике, преодолевая сопротивление врага, в городской черте Торецка, а также устремляются западнее этого населённого пункта. Военкор Лисицын сообщает: "Российская армия после освобождения Нью-Йорка (Новгородское) приступила к штурму соседней Нелеповки". По другим данным, россияне уже выбили врага из Нелеповки. МО РФ подтвердило переход под наш контроль пригорода Торецка — посёлка Артёмово. Власти Донецкой Народной Республики сообщают, что вернут Нью-Йорку прежнее название — Новгородское.

Также военкор Лисицын информирует: "На Покровском направлении Российской армии удалось взять под контроль четыре населённых пункта — Новожеланное и Заветное, Журавку и Крутой Яр". Другие источники сообщают об освобождении россиянами населённых пунктов Скучное, Межевое, Новожеланное, Николаевка, Заветное и Спиридоновка.

Штурмовые команды ВС РФ приближаются к Мирнограду, Селидову и Покровску. Украинские власти объявили об эвакуации государственных организаций и населения этих городов.

Россияне, по сути, вышли на знаменательный рубеж — на линию водораздела бассейнов двух великих русских рек, Дона и Днепра. Силы ОГВ "Восток" дали бой врагу в районе населённых пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новосёлка и Долинка. Также наши войска значительно продвинулись по лесопосадкам к Водяному. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Запорожская область, 20 августа

Военнослужащие диверсионно-разведывательного отряда в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Александр Река

Противник сосредотачивает в Запорожской области боевую технику, большое количество автотранспорта и артиллерию в Каменском и севернее, в Приморском. ВКС РФ наносят по этим городам и скоплению в них войск врага авиаудары тяжёлыми бомбами, оснащёнными УМПК.

На правом берегу Днепра, в Запорожье, неприятель расквартировал значительные силы своей пехоты в населённых пунктах Лысогорка, Хортица, Каневское и Беленькое. Здесь наблюдается массовое продвижение микроавтобусов, внедорожников, пикапов, грузовиков, легковых машин, которые перевозят личный состав украинских войск.

Возможно, командование ВСУ планирует наступление на Запорожском участке фронта в южном направлении. Впрочем, многое указывает на то, что враг ограничится здесь только демонстрацией, во всяком случае пока. Активность неприятеля ожидается в сентябре, октябре: к этому сроку намечены поставки Киеву западных вооружений и техники, включая новую партию самолётов F-16, а также прибытие подразделений ВСУ, проходящих обучение за рубежом.

Авторы Александр Шарковский