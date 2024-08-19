Шторм-новости СВО: ВС РФ освободили Нью-Йорк и добивают противника в Нелеповке, под Курском боевики массово сдаются в плен, ситуация на 19 августа После кровопролитных боёв армия России выбила ВСУ из Нью-Йорка, в Курской области остановлено наступление врага и уничтожаются иностранцы, — дайджест в материале Life.ru 18 августа, 21:11 3236 3236 Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 19 августа

В Курской области продолжается операция по вытеснению боевиков ВСУ за пределы государственной границы. За сутки на этом направлении противник потерял свыше 300 человек и 27 единиц техники. Всего же поход на Курск стоил жизни 3460 украинским военнослужащим.

Участвуют в попытке захвата части Курской области не только украинцы, но и иностранные наёмники. Стало известно о гибели Вилле Мюккянена из Финляндии. Известно, что до поездки на Украину он был офицером финской армии.

В Курском приграничье ликвидирован финский наёмник, пришедший вместе с ВСУ на русскую землю, чтобы грабить и убивать. Фото © Telegram / Военкор | Z | Лисицын ZOV-TV

— На направлении Коренева продолжаются ожесточённые бои. В течение суток "северяне" отразили 10 атак противника на населённые пункты Ольговка и Комаровка, уничтожив до 50 боевиков ВСУ, 1 танк и 5 ББМ. Информация о присутствии врага в населённом пункте Коренево не соответствует действительности, — отмечает канал "Северный ветер".

В Курскую область готовы выдвинуться бойцы отряда имени Максима Кривоноса. Он собран из бывших украинских военнослужащих, не желающих служить режиму Зеленского и перешедших на сторону России.

ВС РФ не только выбивают противника за госграницу, но и уничтожают его на подступах в Сумской области. Так, вблизи населённого пункта Бездрик была поражена РСЗО M270 MLRS. Сообщается, что удар по ней был нанесён из ОТРК "Искандер".

Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область, 19 августа

В Харьковской области продолжается уничтожение врага. В Волчанске и под Липцами ВСУ потеряли около 100 человек. На Липцовском направлении российские военные продвигаются в дачном посёлке у Липцов, а в Волчанске бои идут за каждый подъезд. Под Купянском Армия России продвигается в сторону реки Оскол. Здесь ВС РФ накрыли из РСЗО полевой лагерь ВСУ.

ЧВК "Медведи" возвращается из Буркина-Фасо, где охраняла президента и порядок, сообщает автор телеграм-канала Condottiero. Часть сил может быть перекинута под Курск, а часть под Харьков. На этом направлении у противника большие потери, отмечает военный эксперт Геннадий Алёхин. По его словам, "на сегодня в ВСУ свыше сорока тысяч без вести пропавших".

Донецкая Народная Республика, 19 августа

Одна из целей СВО — выбить противника из ДНР, что и происходит сразу на нескольких направлениях. ВСУ больше нет в Свиридовке. Появляются сообщения, что российский флаг поднят над Скучным, Межевым и Заветным.

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В республиканском центре обстрелы продолжаются. В Петровском районе Донецка после удара ВСУ погибло двое человек. Кроме этого, боевики обстреляли храм Серафима Саровского. Судя по фотографиям, пострадало здание, где жили священнослужители.

Телеграм-канал 105-го полка НМ ДНР заявляет, что полностью освобождён Нью-Йорк, при этом ВС РФ не останавливаются и добивают противника в Нелеповке.

— Последние солдаты режима Зеленского из населённого пункта выбиты. А из кармана восточнее они и сами сбежали. В общем, больше не Нью-Йорк, — констатирует Юрий Подоляка.

Теперь уже Новгородское даёт ещё один путь к Торецку, где уже идут бои. Также можно ожидать выхода к трассе, соединяющей Константиновку и Красногоровку, что влечёт освобождение нескольких сёл и усложнит логистику ВСУ.

Киевский режим тем временем увеличивает время комендантского часа в Селидове и Мирнограде. Теперь у жителей есть только четыре часа на свободное передвижение.