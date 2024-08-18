Главные новости СВО: Армия России заходят в Крутой ЯР, зачистка ДРГ под Курском, ситуация на 17 августа Украинский штаб отправляет резервы в Курскую область, Минобороны РФ ответило на угрозы провокации со стороны Киева — дайджест в материале Life.ru 17 августа, 21:11 Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 18 августа

В Курской области продолжается зачистка мобильных групп противника. Операторы БПЛА показывают крайне хорошие результаты. Под Курском, в том числе благодаря усилиям волонтеров, наши бойцы снабжены FPV-дронами с цифровой системой связи.

Под Коренево противник пытается наступать силами ДРГ, но уткнулся в организованную оборону. В результате было уничтожено три бронемашины ВСУ с личным составом. По врагу активно работает наша авиация, в основном с помощью корректируемых авиабомб. Кадры полетов публикует Минобороны.

Экипаж Су-34 успешно уничтожил позиции противника в приграничной зоне Курской области. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

При этом другие рода войск активно подавляют украинское ПВО для обеспечения полетов. Как пишет Telegram-канал "Zаписки Vетерана": "За прошедшие сутки была информация о поражении как минимум 4-х систем ПВО противника (с подтверждением в виде данных объективного контроля). В то же время, для ВСУ крайне невыгодно, если воздушное пространство в приграничье будет незащищённым, поэтому именно в Сумскую и Харьковскую области перебрасываются новые ЗРК и РЛС вместо уничтоженных старых".

Солдаты ВСУ, подавленные российской огневой мощью, сдаются в плен. На кадры БПЛА попала сдача группы сразу из 24-х украинских солдат. Все они были из 22-й отдельной механизированной бригады. Другую, "элитную" бригаду ВСУ под номером 82 добивают севастопольские морпехи. На этот раз они уничтожили колонну с техникой украинской бригады.

Мародеры из ВСУ с символикой, используемой "Грузинским легионом", продолжают выкладывать записанные для Тик-тока ролики. Видео © Telegram / Военкор Котенок

Взамен уничтоженных частей противник отправляет в регион свои немногочисленные резервы. Сообщается о прибытии в область 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Как пишет Telegram-канал "Два майора", враг пытается нарушить нашу логистику и подвоз наших подкреплений. Украинские солдаты зачастую занимаются мародерством. В сети появился ролик, где два украинских солдата расхищают магазин "Пятерочка" в Судже.

Донецкая область, 18 августа

В Донецкой области (ДНР) на Покровском направлении ВС РФ с каждым днем достигают все большего продвижения вглубь обороны противника. Наши бойцы заняли Николаевку и Орловку и продолжают с запада охватывать Гродовку. Этот крупный населенный пункт является одним из ключевых для противника на направлении. Некоторые украинские ресурсы, описывая ситуацию рядом с Донецком, даже говорят о продвижении ВС РФ дальше, в район чуть ли не окраин Селидово – крупного райцентра. В штурме городских кварталов российским солдатам помогают тяжелые средства усиления – ТОС «Солнцепек» буквально выжигает украинские позиции.

Передовые позиции Русской Армии в восточной части Гродовки (в районе Красноармейска). Фото © Telegram / Отряд Ковпака

— Поступают данные о заходе наших сил в Крутой Яр на Покровском направлении в рамках подготовки штурмовых действий Новогродовки, — пишет автор телеграм-канала "Condottiero". — Журавка освобождена тоже. Наши парни стремительным домкратом прорубают Новогродовские клещи.

На Торецком направлении российские силы на один километр сузили горло в тылу укрепленных украинских позиций между Нью-Йорком и Широкой Балкой. Вскоре украинские военнослужащие здесь окажутся в окружении. Бойцы ВСУ, предвкушая скорое попадание в «котел», сдаются в плен. Тем временем их родственники в тылу жалуются на то, что украинских солдат «бросили». Под Угледаром наши бойцы после долгого затишья смогли взять укрепрайон ВСУ в районе вентствола шахты «Южнодонбасская».

На Дзержинском направлении в плен Русской армии сдалось подразделение ВСУ, Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Запорожская область, 18 августа

ВСУ нанесли удар по дороге, которая идет проходит вдоль энергоблоков Запорожской АЭС. Место удара украинского беспилотника посетили инспекторы МАГАТЭ. Никто не пострадал, станция повреждений не получила. В ООН тем временем отказались комментировать потенциальные удары ВСУ по Запорожской АЭС с последующим изменением радиационной обстановки. Фактически, ими была проигнорирована угроза ядерного терроризма.

В Министерстве обороны России объяснили свою позицию насчет возможной провокации следующим образом: "Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. Расцениваем подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей, как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. «О борьбе с актами ядерного терроризма». В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры".

Авторы Кирилл Золотарев