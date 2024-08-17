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17 августа, 11:06

ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки американского ЗРК Patriot

ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили четыре пусковые установки и две радиолокационные станции (РЛС) АN/MPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявили в Министерстве обороны России в субботу, 17 августа.

"[Российскими военными уничтожены] две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125", — добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, российские военные поразили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также живую силу и технику ВСУ в 157 районах.

Свыше полутысячи военных и кучу техники потеряли ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Свыше полутысячи военных и кучу техники потеряли ВСУ в зоне работы группировки "Запад"

Ранее сообщалось, что ВСУ в одночасье лишились больше половины дивизиона американских зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot. В районе населённого пункта Желобок в Днепропетровской области оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил две пусковые установки. Столько же российские военные ликвидировали в окрестностях села Любимовка в Днепропетровской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Никита Осипов
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