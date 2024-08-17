ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки американского ЗРК Patriot

ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили четыре пусковые установки и две радиолокационные станции (РЛС) АN/MPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявили в Министерстве обороны России в субботу, 17 августа.

"[Российскими военными уничтожены] две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125", — добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, российские военные поразили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также живую силу и технику ВСУ в 157 районах.