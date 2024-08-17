Появилось видео, как российский "Искандер"превратил в пыль натовскую РСЗО под Сумами

ВС РФ ударом ракетного комплекса "Искандер" ликвидировали реактивную систему залпового огня (РСЗО) M270 MLRS в Сумской области. Об этом в субботу, 17 августа, заявило Министерство обороны России. опубликовав соответствующее видео.

Российский "Искандер" уничтожил под Сумами M270 MLRS с личным составом ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Подразделением разведки в районе населённого пункта Бездрик в Сумской области была выявлена позиция M270 MLRS. По выявленной огневой позиции РСЗО, поставляемой странами НАТО, был нанесён ракетный удар расчётом ОТРК "Искандер", — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что в результате российские военные уничтожили саму систему залпового огня и личный состав ВСУ.