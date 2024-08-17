Z-План: Капкан для ВСУ, уничтожение диверсантов под Курском, клещи СВО для гарнизона под Нью-Йорком, ситуация на 17 августа Военный эксперт Александр Степанов анализирует события недели с 12 по 17 августа. Когда закончится зачистка курского приграничья, отступление ВСУ в Донбассе — в дайджесте Life.ru. 16 августа, 21:11 Боевая работа гаубицы "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

За неделю Армия России нанесла 17 групповых ударов по ключевым предприятиям ВПК в зоне СВО и украинским регионам, часть из которых специализируется на сборке ударных БПЛА. Высокоточными ударами ОТРК "Искандер" и групп ударных БПЛА поражены центры военного управления ВСУ, объекты критически важной энергетической инфраструктуры в столичном регионе хунты, прилёты также зафиксированы в Сумской, Полтавской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях.

Курская область, 17 августа

В Курской области в рамках введённого режима КТО продолжается ликвидация высокомобильных манёвренных групп противника силами ВС РФ, ФСБ и Росгвардии. Бои носят в основном локальный характер, лишив противника продвижения.

После того как ВС РФ разбомбили три пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреливали гражданские объекты в Курской области, боевой потенциал боевиков существенно снизился. Кроме того, ударами армейской авиации и вертолётами Ми-28 уничтожены живая сила и западные образцы бронетехники двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также нацгвардии.

Кадры объективного контроля поражения танка ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

ВС РФ активно выжигают продукцию американского ВПК. С начала атаки на курское приграничье ликвидировано как минимум 13 боевых машин пехоты Bradley и восемь бронетранспортёров Stryker. Отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного, расположенного на берегу реки Суджи к северу от районного центра.

Фильтрационные и оперативные мероприятия ФСБ России позволяют вскрывать агентуру противника и диверсантов, выступающих под обликом журналистов, российских военнослужащих и местных жителей. Забрасываемая агентура снабжается документами прикрытия и специальной экипировкой, а также оружием и взрывчаткой. Их задачи — устраивать диверсии на объектах энергетической и логистической инфраструктуры.

— Вот взяли липового корреспондента ВГТРК — диверсант с картой, где указаны расположения и блокпосты, с оружием действовал под Курском. Тем не менее его вычислили и взяли. Да, таких может быть гораздо больше, и нужно быть готовыми к их вылазкам, — пишет военкор Котенок.

Ближний бой с применением стрелкового оружия стал обычным явлением по обнулению нацистов в Курской области. Действуя скрытно, устраивая засады, российские военные встречают ДРГ противника шквальным огнём из автоматов и пулемётов. Так были перебиты мобильные группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь территории России в 1 километре западнее Анастасьевки и в 1,5 километра юго-восточнее курского села Каучук. Военные утюжат остатки ВСУ "Ланцетами" и FPV-дронами.

Сумская область, 17 августа

Гаубица "Мста-Б" во время стрельбы по украинским позициям. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ударами по местам скопления сил и средств противника в Сумской области пресечены попытки подхода резервов противника. ВС РФ формируют условия для тактического окружения всей группировки ВСУ и нацбатов, проникших на российскую землю. Потери ВСУ на Курском направлении, по последним данным, приближаются к 3000 военных и нескольким сотням единиц различной бронетехники.

Украинские боевики атакуют не только в Курской области, предпринимаются попытки проникновения на Белгородчину. "15 августа силами четырёх танков и шести БМП враг пытался атаковать на Сватовском направлении, можно ожидать ударов и по другим фронтам. Очевидно, что это и есть тот накопленный реальный резерв, сформированный за период массовой заброски пленённого ТЦК потенциала из числа небоеготового мобресурса", — пишет автор телеграм-канала "Старше Эдды".

— Живой силы и техники у ВСУ меньше, чем в прошлый раз, а у нас, наоборот, больше, однако это не отметает факт того, что впереди у нас кровопролитные сражения, и тут крайне важны компетенции и оперативное искусство, которое даже важнее военной техники, — резюмирует автор.

"Старше Эдды" предлагает заезжающих вместе с ВСУ на территорию оккупированных районов Курской области иностранных корреспондентов приравнивать к легитимным военным целям: "Они же без разрешения проникают на суверенную территорию России? То есть они чистые комбатанты, и их надо убивать без оглядки на пол, гражданство и возраст".

И логика в этом присутствует. Информационный эффект, конечно, является фактором краткосрочного психологического воздействия на целевую аудиторию. Куда важнее выбивать наступательный потенциал противника и не только наносить урон по силовому компоненту ВСУ, но и обеспечить контроль над ключевыми территориями противника в рамках формирования буфера безопасности, откуда проецируются основные угрозы нашим мирным городам.

Крымское направление, 17 августа

Вместе с тем противник не оставляет попыток силового давления на Крымском направлении. 16 августа осуществлён массированный комбинированный налёт ВСУ на Крым с применением тактики многосредного воздействия — ракетного вооружения ОТРК ATACMS, ударных дронов и морских БЭКов.

Карта массированного комбинированного налёта ВСУ на Крым. Фото © Telegram / rybar

По сведениям телеграм-канала "Рыбарь", пуски ракет осуществлялись из района временно оккупированного Мирнограда (Димитров) всего в 10 километрах от передовых российских позиций на Покровском направлении.

На подлёте к Крымскому мосту нашими средствами ПВО сбито 12 целей, обломки боеприпасов и кассетные части незначительно повредили дорожное полотно моста, не нанеся повреждений несущим конструкциям. Одновременно пять БЭКов пытались атаковать Ярылгачскую бухту и были уничтожены вертолётами морской авиации. Три морских дрона силами ЧФ ликвидировано на подходе к Севастопольской бухте.

Также, по оценкам "Рыбаря", возможная передача ВСУ ракет большой дальности JASSM (ракеты класса "воздух – поверхность"), которые могут запускаться с уже поставленных противнику F-16, также могут быть использованы для ударов по Крымскому мосту в дальнейшем. Напомню, западные СМИ в последние дни сообщали о ведущихся переговорах (требованиях) киевского режима о поставке этих ракет для ударов по России.

Донецкая область, 17 августа

Военнослужащие диверсионно-разведывательного отряда во время штурма позиций в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Александр Река

Поскольку переброска сил противника в Курскую область из Донецкой значительно ослабила оборонительный потенциал ВСУ в районе дзержинской агломерации, то наши войска сейчас стремительно проламывают оборону врага, обеспечивая расширение зоны контроля для Донецка. Подтверждено освобождение Артёмова (Зализное), после чего будет усилено давление на врага в Дзержинске, обеспечены позиции для наступления в сторону Нелеповки.

На Александро-Калиновском направлении фиксируется значительное продвижение ВС РФ в окрестностях Новгородского (Нью-Йорк). В последние дни идёт штурм позиций ВСУ у фенольного завода, а дальше боевикам придётся отводить свои силы. Расширяется зона контроля на подступах к рубежу Сухая Балка – Розовка. Фланговые атаки ВС РФ способны обеспечить в ближайшее время оперативное окружение остатков гарнизона ВСУ, взяв его в клещи.

По данным "Рыбаря", ВСУ продолжают удерживать позиции у канала Северский Донец – Донбасс. Кирово поэтапно переходит под контроль ВС РФ, где проведён штурм отвала шахты "Северная". Значимость этого террикона определяется потенциалом контроля частного сектора и вскрытия огневых точек противника.

Авторы Александр Степанов