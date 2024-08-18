ВСУ ударили по храму Серафима Саровского в Донецке
Украинские войска обстреляли территорию храма преподобного Серафима Саровского в Донецке. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Последствия обстрела храма Серафима Саровского в Донецке. Видео © Telegram / Донбасс решает
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского", — говорится в сообщении.
Как пишут местные телеграм-каналы, вражеский артиллерийский снаряд пробил крышу административного здания храма и взорвался над перекрытием помещения воскресной школы, где в это время находились люди. Информация о пострадавших уточняется. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили фрагменты снаряда калибра 155 мм натовского образца.
А несколько часов назад мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе города в результате обстрела ВСУ погибли два мирных жителя. Речь идёт о мужчине 1970 года рождения и женщине 1972 года рождения.
Также на днях ВСУ ударили по ТЦ "Галактика" в Донецке. В здании находились не менее 100 посетителей и сотрудников. Пострадали 13 человек. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Telegram / Донецкое агентство новостей