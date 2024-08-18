ВСУ ударили по храму Серафима Саровского в Донецке

Украинские войска обстреляли территорию храма преподобного Серафима Саровского в Донецке. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела храма Серафима Саровского в Донецке. Видео © Telegram / Донбасс решает

"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского", — говорится в сообщении.

Как пишут местные телеграм-каналы, вражеский артиллерийский снаряд пробил крышу административного здания храма и взорвался над перекрытием помещения воскресной школы, где в это время находились люди. Информация о пострадавших уточняется. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили фрагменты снаряда калибра 155 мм натовского образца.







