Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергли разгоняемый Киевом фейк о том, что Россия якобы причастна к пожару на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующее заявление в своём телеграм-канале обнародовал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что различные антироссийские источники утверждают, что Москва якобы причастна к этому пожару. По их словам, российская сторона якобы "жгла там покрышки".