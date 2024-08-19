МАГАТЭ развенчало фейки о причастности России к пожару на ЗАЭС
Постпред РФ Ульянов: МАГАТЭ подтвердило непричастность Москвы к пожару на ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергли разгоняемый Киевом фейк о том, что Россия якобы причастна к пожару на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующее заявление в своём телеграм-канале обнародовал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он подчеркнул, что различные антироссийские источники утверждают, что Москва якобы причастна к этому пожару. По их словам, российская сторона якобы "жгла там покрышки".
"Подобные заявления смехотворны, особенно с учётом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк", — заявил Ульянов.
Напомним, 11 августа украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС. В результате ударов на охладительных системах станции произошло возгорание, его оперативно потушили. Также было известно, что инфраструктура ЗАЭС получила серьёзные повреждения. После повторного осмотра градирни эксперты МАГАТЭ не смоли назвать причину пожара.
Telegram / ЗАЭС. Официально