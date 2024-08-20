"Крымгазсети" расклеили по всему городу объявления на листах с копиями паспортов абонентов "Крымгазсети" расклеили в Армянске объявления на листах со сканами паспортов 20 августа, 07:58 Коммунальщики раскрыли личные данные горожан в Крыму. Обложка © freepik

Жители крымского Армянска обвинили ГУП РК "Крымгазсети" в разглашении конфиденциальной информации. Дело в том, что объявления о проверке коммунального оборудования в домах были напечатаны на оборотных сторонах листов с копиями паспортов горожан. Об этом сообщает Mаsh на волне.

Объявления были приклеены на дверях подъездов, там сообщалась стандартная информация о предстоящих проверках. Однако на оборотной стороне листов жители увидели собственные паспортные данные, фотографии, печати, подписи. Это были копии личных документов.

При этом официально "Крымгазсети" якобы потратили на канцелярию и бумагу больше 1,7 миллиона рублей, начиная с января 2024 года. В самой компании заверили, что отношения к разглашению информации не имеют — всё это провокация, а копии паспортов и СНИЛС могли просто "прилипнуть" на доске объявлений.

Ранее сообщалось, что стилист Влад Лисовец обратился с иском в суд против компании "Темпострой", которая увеличила тарифы на обслуживание нежилых помещений в его доме в Москве. Как он рассказал, ни одной внятной причины изменений в тарифной сетке озвучено не было.

Авторы Татьяна Миссуми