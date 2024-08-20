Две юные леди попались в Приморье с героином на 6 млн, младшей всего 16 лет

На Амуре две девицы, которым по 16 и 18 лет, были задержаны полицией. При себе у них была крупная партия героина на 6 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Приморье полиция остановила двух девушек с партией героина на 6 миллионов рублей. Видео © Telegram / Амурская полиция

По данным ведомства, незаконная деятельность девушек резко оборвалась, когда они возвращались из Приморского края, куда они приезжали на такси за партией героина. В ходе досмотра правоохранители нашли у них набитый героином пакет, вес которого составлял более половины килограмма.

Ещё 300 граммов аналогичного вещества нашли позже во время обыска в квартире, арендованной ими. На руках у них находилось более 3 тысяч разовых доз, стоимость которых составляла около 6 миллионов рублей.

По предварительной информации, девушки начали работать на наркошоп в марте этого года. Поначалу этим промышляла только страшная из них, но вскоре она решила подтянуть к делам и свою 16-летнюю подругу. Они распространяли запрещённые вещества на территории Белогорска, Благовещенска, Шимановска и Свободного, расфасовывая их по закладкам.