18 студентов из Египта устроили кровавое побоище из-за девушки в Саратове

Полицейские возбудили уголовное дело после того, как несколько мужчин устроили потасовку в Саратове. Около 18 человек доставлены в участок, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Саратове мужчины устроили потасовку. Видео © Telegram / Саратов. Жесть 18+

"18 августа около полуночи в дежурную часть полиции поступило сообщение о нарушении общественного порядка группой мужчин на пересечении улиц Горького и Бахметьевской г. Саратова", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, два студента не поделили девушку и начали ссориться. Позднее в драку влезли другие молодые люди. Уточняется, что они приехали в город из Египта.

В ведомстве отметили, что 18 иностранных граждан, которых доставили в участок, являются студентами одного из вузов Саратова. Возбуждено уголовное по статье о хулиганстве. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. К расследованию подключились сотрудники прокуратуры и следственного комитета.