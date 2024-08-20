Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 08:35

18 студентов из Египта устроили кровавое побоище из-за девушки в Саратове

В Саратове 18 иностранных студентов устроили потасовку, возбуждено уголовное дело

Потасовка в Саратове. Обложка © Telegram / Саратов. Жесть 18+

Потасовка в Саратове. Обложка © Telegram / Саратов. Жесть 18+

Полицейские возбудили уголовное дело после того, как несколько мужчин устроили потасовку в Саратове. Около 18 человек доставлены в участок, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Саратове мужчины устроили потасовку. Видео © Telegram / Саратов. Жесть 18+

"18 августа около полуночи в дежурную часть полиции поступило сообщение о нарушении общественного порядка группой мужчин на пересечении улиц Горького и Бахметьевской г. Саратова", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, два студента не поделили девушку и начали ссориться. Позднее в драку влезли другие молодые люди. Уточняется, что они приехали в город из Египта.

В ведомстве отметили, что 18 иностранных граждан, которых доставили в участок, являются студентами одного из вузов Саратова. Возбуждено уголовное по статье о хулиганстве. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. К расследованию подключились сотрудники прокуратуры и следственного комитета.

В Магнитогорске полуголый мужчина кидался на прохожих и чуть не угнал автомобиль
В Магнитогорске полуголый мужчина кидался на прохожих и чуть не угнал автомобиль

А ранее Life.ru писал, что в Петербурге полиция задержала хулиганов, которые обстреляли мужчину из травматического пистолета. Пострадавший попал в больницу с ранением груди. Злоумышленников задержали в тот же день.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров