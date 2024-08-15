Камеры сняли неравный бой одиночки против двух безработных с пистолетом и мачете в Петербурге
В Петербурге полиция задержала хулиганов, которые обстреляли мужчину из травмата
В Санкт-Петербурге полицейские задержали хулиганов, которые напали на мужчину с мачете и травматическим оружием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России и опубликовали видео драки со стрельбой.
Хулиганы напали на мужчину в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция
По данным полиции, 31-летний уроженец Дагестана поругался с двумя мужчинами во дворе дома по Светлановскому проспекту. Незнакомцы были вооружены. У одного из них было мачете, а у второго – травматический пистолет. Недолго думая, хулиганы пустили оружие в ход. Пострадавший был госпитализирован, в том числе с пулевым ранением грудной клетки. Злоумышленники на свободе недолго гуляли – тем же вечером их нашли и проводили в отдел.
"14 августа около семи часов вечера у дома 22 по улице Брянцева полицейскими по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих петербуржцев, 30 и 27 лет", — говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве мужчина подошёл к двум подругам, сидевшим на лавочке, одну из них он ударил ножом по носу, а затем потребовал денег. Нападавший сразу сбежал, но в тот же день его задержали. На следующий день неадеквата заключили под стражу.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области