Камеры сняли неравный бой одиночки против двух безработных с пистолетом и мачете в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали хулиганов, которые напали на мужчину с мачете и травматическим оружием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России и опубликовали видео драки со стрельбой.

Хулиганы напали на мужчину в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция

По данным полиции, 31-летний уроженец Дагестана поругался с двумя мужчинами во дворе дома по Светлановскому проспекту. Незнакомцы были вооружены. У одного из них было мачете, а у второго – травматический пистолет. Недолго думая, хулиганы пустили оружие в ход. Пострадавший был госпитализирован, в том числе с пулевым ранением грудной клетки. Злоумышленники на свободе недолго гуляли – тем же вечером их нашли и проводили в отдел.

"14 августа около семи часов вечера у дома 22 по улице Брянцева полицейскими по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих петербуржцев, 30 и 27 лет", — говорится в сообщении.