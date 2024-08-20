Названы ранние симптомы злокачественной опухоли, которые "маскируются" под несварение

Рак яичников достаточно сложно определить на ранней стадии. Он умело маскируется под другие заболевания, усыпляя бдительность женщин. Например, внезапное похудение или частые вздутия живота можно принять за проблемы с щитовидной железой или кишечником. Однако такие признаки может иметь и рак яичников. Об этом заявил "Газете.ru" кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, онколог Дмитрий Субботин.

В первую очередь медик посоветовал обратить внимание на своё самочувствие. Начинается всё с чувства тяжести и болей внизу живота. Затем может появиться вздутие и метеоризм. Но в отличие от дисбактериоза, живот при раке яичников не просто надувается, а становится плотным, появляется неприятная тянущая боль.

Частые позывы к мочеиспусканию и запоры могут быть связаны с ростом опухоли в яичниках и сдавливанием соседних органов — мочевого пузыря и прямой кишки. При распространении метастазов появляется асцит — скопление жидкости в брюшной полости. Сильная интоксикация, частые приступы тошноты, быстрое насыщение при уменьшенной порции еды, слабость и истощение организма тоже являются сопутствующими симптомами онкозаболевания.

Чтобы избежать этого опасного недуга или выявить его на ранних стадиях, следует регулярно проходить обследования органов малого таза. Также надо делать трансвагинальное ультразвуковое исследование (трУЗИ) и сдать анализ крови на онкомаркер СА 125, отметил специалист. Для уточнения характера опухоли обычно назначают МРТ и ПЭТ/КТ.

"Сочетание этих методов с высокой вероятностью показывает или опровергает наличие опухоли в яичниках", — рассказал специалист.