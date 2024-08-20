Российское посольство в Великобритании выступило с осуждением британских властей за их позицию по вторжению ВСУ в Курскую область. В диппредставительстве указали, что таким образом Лондон хочет затянуть украинский кризис.

Посольство РФ в Лондоне отреагировало на высказывания министра обороны Великобритании Джона Хили, который нелепо оправдывает наступление ВСУ на Курскую область "соображениями украинской самообороны и британской безопасности".

"Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе. Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряжённости", — сообщается в телеграм-канале посольства.

В дипмиссии также указали, что сетующий на рост нестабильности в мире Хили, видимо, позабыл о том, как Великобританией активно разжигался украинский кризис, а позже её властями были безжалостно сорваны мирные переговоры.

Диппредставительство подчеркнуло "аморальность по отношению к мирным жителям российских регионов". В своём заявлении Хили рассказал, как его переполняет гордость за то, что Великобритания поддерживает Украину, которая применяет её оружие против россиян. В посольстве отметили, что это также аморально по отношению к жертвам нацизма, поскольку форма украинских некоторых батальонов всё так же пестрит символикой СС.