Россия пристыдила министра обороны Британии за аморальные откровения о Курске
Посольство РФ считает лицемерной позицию Лондона по атаке ВСУ в Курской области
Российское посольство в Великобритании выступило с осуждением британских властей за их позицию по вторжению ВСУ в Курскую область. В диппредставительстве указали, что таким образом Лондон хочет затянуть украинский кризис.
Посольство РФ в Лондоне отреагировало на высказывания министра обороны Великобритании Джона Хили, который нелепо оправдывает наступление ВСУ на Курскую область "соображениями украинской самообороны и британской безопасности".
"Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе. Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряжённости", — сообщается в телеграм-канале посольства.
В дипмиссии также указали, что сетующий на рост нестабильности в мире Хили, видимо, позабыл о том, как Великобританией активно разжигался украинский кризис, а позже её властями были безжалостно сорваны мирные переговоры.
Диппредставительство подчеркнуло "аморальность по отношению к мирным жителям российских регионов". В своём заявлении Хили рассказал, как его переполняет гордость за то, что Великобритания поддерживает Украину, которая применяет её оружие против россиян. В посольстве отметили, что это также аморально по отношению к жертвам нацизма, поскольку форма украинских некоторых батальонов всё так же пестрит символикой СС.
Ранее британский министр обороны Джон Хили заявил, что Соединённое Королевство поставляет оружие Украине, чтобы та могла защищать свой суверенитет, что в свою очередь подразумевает нанесение её войсками ударов по российской территории. Он также указал, что украинская сторона должна принимать подобные решения самостоятельно.
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