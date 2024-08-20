Кабмин одобрил проект Верховного суда о приостановке уголовных дел бойцов СВО

Законопроект Верховного суда России, которым предусмотрена процедура освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности, получил одобрение Правительства РФ. Инициатива позволит приостановить судебное производство и по делам мобилизованных или выразивших желание подписать контракт с ВС РФ граждан как на стадии следственных мероприятий, так и непосредственно на стадии суда. Об этом говорится в официальном комментарии кабмина.

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность приостановления судом производства по уголовному делу и последующего освобождения от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время в ВС РФ, либо заключивших в период мобилизации, в период военного положения или военного времени контракт о прохождении военной службы в ВС РФ", — приводит текст документа ТАСС. Закон будет действовать и в отношении граждан, совершивших преступления во время мобилизации, военного положения или войны.

Отмечается, что для нововведения потребуется скорректировать ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", ведь по действующему законодательству подсудимые не могут заключать контракт с ВС РФ. Кабмин поддержит законопроект, только если этот момент будет в нём учтён. В остальном кабинет министров оценивает инициативу как "не противоречащую актам с более высокой юридической силой, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе", при этом для реализации предлагаемых изменений не нужно будет дополнительных вливаний из госбюджета.