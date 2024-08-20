Кабмин одобрил проект Верховного суда о приостановке уголовных дел бойцов СВО
Законопроект Верховного суда России, которым предусмотрена процедура освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности, получил одобрение Правительства РФ. Инициатива позволит приостановить судебное производство и по делам мобилизованных или выразивших желание подписать контракт с ВС РФ граждан как на стадии следственных мероприятий, так и непосредственно на стадии суда. Об этом говорится в официальном комментарии кабмина.
"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность приостановления судом производства по уголовному делу и последующего освобождения от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время в ВС РФ, либо заключивших в период мобилизации, в период военного положения или военного времени контракт о прохождении военной службы в ВС РФ", — приводит текст документа ТАСС. Закон будет действовать и в отношении граждан, совершивших преступления во время мобилизации, военного положения или войны.
Отмечается, что для нововведения потребуется скорректировать ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", ведь по действующему законодательству подсудимые не могут заключать контракт с ВС РФ. Кабмин поддержит законопроект, только если этот момент будет в нём учтён. В остальном кабинет министров оценивает инициативу как "не противоречащую актам с более высокой юридической силой, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе", при этом для реализации предлагаемых изменений не нужно будет дополнительных вливаний из госбюджета.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС предложил приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда. Соответствующий законопроект был представлен на Пленуме инстанции. Приостанавливать такие дела и отменять меру пресечения сможет суд после получения дела, вынесения приговора и апелляционная инстанция.