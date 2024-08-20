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Регион
20 августа, 10:06

В МИД КНР отказались комментировать информацию о возврате платежей из России

Министерство иностранных дел КНР не комментирует информацию о платёжных возвратах от российских предпринимателей за поставленные товары. С подобным заявлением на брифинге выступил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

"У меня нет информации по данной ситуации. Вероятно, по этому вопросу лучше обратиться в компетентные ведомства", — отметила Мао Нин.

Региональные банки в Китае прекращают приём платежей из России
Региональные банки в Китае прекращают приём платежей из России

Ранее "Ведомости" сообщили о том, что банки КНР начали возвращать средства за товары, поставленные в РФ. Деньги уже получили некоторые российские предприниматели. С такой проблемой столкнулись юридические фирмы FTL Advisers и SinoRuss, адвокатское бюро Nordic Star и банк "Бланк".

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freepik/lifeforstock

Наталья Афонина
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