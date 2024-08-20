В МИД КНР отказались комментировать информацию о возврате платежей из России

Министерство иностранных дел КНР не комментирует информацию о платёжных возвратах от российских предпринимателей за поставленные товары. С подобным заявлением на брифинге выступил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

"У меня нет информации по данной ситуации. Вероятно, по этому вопросу лучше обратиться в компетентные ведомства", — отметила Мао Нин.