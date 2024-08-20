"Расстрелял": Очевидец рассказал, как боец ВСУ расправился с гражданскими, бежавшими из-под Суджи

Украинский военнослужащий расстрелял двоих гражданских, пытавшихся выбраться вплавь из села Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом ТАСС сообщил житель близлежащего Плехово, на глазах которого всё произошло.

"У нас речка Псёл, соседнее село Гуево называется, так двое ребятишек (так мужчина назвал двоих молодых людей, — прим. Life.ru) к нам переплывали, уходили. И дорога как раз под речку ведёт, и он [боец ВСУ] вылез из пикапа, а они только на берег [вышли]. Расстрелял", — цитирует свидетеля преступления агентство.

Собеседник агентства также рассказал о том, как его племянника, который помогал эвакуировать мирных жителей из района, атаковал украинский коптер. Кроме того, он подтвердил, что ВСУ ведут прицельные обстрелы инфраструктурных объектов.