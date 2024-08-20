"Расстрелял": Очевидец рассказал, как боец ВСУ расправился с гражданскими, бежавшими из-под Суджи
ТАСС: Боец ВСУ расстрелял двух гражданских в Суджанском районе Курской области
Украинский военнослужащий расстрелял двоих гражданских, пытавшихся выбраться вплавь из села Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом ТАСС сообщил житель близлежащего Плехово, на глазах которого всё произошло.
"У нас речка Псёл, соседнее село Гуево называется, так двое ребятишек (так мужчина назвал двоих молодых людей, — прим. Life.ru) к нам переплывали, уходили. И дорога как раз под речку ведёт, и он [боец ВСУ] вылез из пикапа, а они только на берег [вышли]. Расстрелял", — цитирует свидетеля преступления агентство.
Собеседник агентства также рассказал о том, как его племянника, который помогал эвакуировать мирных жителей из района, атаковал украинский коптер. Кроме того, он подтвердил, что ВСУ ведут прицельные обстрелы инфраструктурных объектов.
Недавно Life.ru рассказывал о другом военном преступлении ВСУ: 16 августа украинская ракета "Точка-У" ударила по ехавшей через реку Сейм в Курской области ГАЗели. В ней находились трое некомбатантов, помогавших эвакуировать мирных жителей — двое волонтёров молодёжки "Народного фронта" ДНР 22-летний Николай Ковалёв и 21-летний Давид Соколов, а также руководитель краснодарского отдела организации Фёдор Геращенко. Выжил только последний, его госпитализировали с ожогами и осколочными ранениями, а молодые люди, к несчастью, погибли на месте.
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