Заболеваемость коронавирусом в Россию за неделю выросла на 31,4%
За прошедшую неделю заболеваемость ковидом в России выросла на 31,4 процента. Число госпитализаций в период с 12 по 18 августа также увеличилось на 28,1 процента, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
"Количество госпитализаций за неделю составило 1409 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 28,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах Российской Федерации, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по России", — говорится в сообщении.
Выздороветь за прошедшую неделю смогли 10 558 человек. Это на 20,3 процента больше по сравнению с показателем неделей ранее. Умерли с 12 по 18 августа от заболевания 11 человек.
Ранее Роспотребнадзор объяснил, из-за чего увеличился рост заболеваемости коронавирусом. По словам специалистов, на инфекцию повлияла сезонность. При этом в России ситуация находится под полным контролем.