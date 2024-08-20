Заболеваемость коронавирусом в Россию за неделю выросла на 31,4%

За прошедшую неделю заболеваемость ковидом в России выросла на 31,4 процента. Число госпитализаций в период с 12 по 18 августа также увеличилось на 28,1 процента, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

"Количество госпитализаций за неделю составило 1409 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 28,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах Российской Федерации, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по России", — говорится в сообщении.

Выздороветь за прошедшую неделю смогли 10 558 человек. Это на 20,3 процента больше по сравнению с показателем неделей ранее. Умерли с 12 по 18 августа от заболевания 11 человек.