Армия России отразила 2 контратаки ВСУ и уничтожила более 680 бойцов в ДНР

Российская армия отбила две украинские контратаки на Южном направлении, в ходе которых ВСУ потеряли более 680 солдат. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Катериновка, Константиновка и Серебрянка ДНР. Отражены две контратаки подразделений ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что Украина потеряла более 680 бойцов, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубицу М198 американского производства, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика",122-мм гаубицу Д-30, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину РСЗО "Град", боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии и 105-мм гаубицу М119 производства США. Кроме того, российские ВС уничтожили 4 украинских склада с боекомплектом.