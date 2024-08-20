Россиянку на отдыхе атаковали турки
Россиянка возмутилась поведением турков, назвав их слишком прилипчивыми
Россиянка, прилетевшая с отдыха в Турции, пожаловалась на поведение местных мужчин. Она осталась возмущена прилипчивостью турков, которые буквально не давали прохода. Подробностями женщина поделилась в беседе с РИА "ФедералПресс".
Туристка рассказала, что отдыхала в Турции вместе с детьми впервые. Там семья несколько раз встречалась с друзьями-релокантами. Пока женщина гуляла в компании, никаких проблем с турками не было, но стоило ей появиться одной — они как будто срывались с цепи.
"Стоило мне выйти куда-то одной, как со мной пытались познакомиться: охранник на входе на территорию отеля, таксист, который меня подвозил до торгового центра, продавцы в местных магазинах. Были ещё несколько человек, которые просто подходили на пляже и пытались завязать беседу", — рассказала женщина.
По словам россиянки, такие ситуации неприятны и даже жутковаты. В особенности когда турки настойчиво продолжают знакомиться после слова "нет".
Ранее Life.ru писал, что в Турции пропала замдиректора московской школы для реабилитации детей-инвалидов. Женщина ушла гулять в горы и исчезла, её ищут уже четыре дня. Сотрудники экстренных служб Мармариса ведут поиски, в том числе с привлечением собак. Уже обследовано минимум 11 квадратных километров.