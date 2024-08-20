Россиянам раскрыли страны для бюджетного отдыха осенью вместо Турции и Египта

Осень является лучшим временем для отдыха за границей. В эту пору уже не так жарко, но и можно по-прежнему насладиться ярким солнцем и тёплым морем. Кроме Турции и Египта, россиянам советуют обратить внимание на экзотические страны. Цены на туры по данным направлениям будут чуть ниже, чем обычно. Об этом заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с РИА "ФедералПресс".

В частности, ожидается увеличение рейсов в Арабские Эмираты, а также в Гоа и Таиланд (Паттайю и Бангкок). Кроме того, запустят прямое авиасообщение на китайский остров Хайнань и вьетнамский остров Фукуок.

"Фактически в осенний период, если не брать европейский континент, география полётов напоминает доковидную, то есть достаточно широко представлена. Более того, возможны рейсы в Малайзию на остров Лангкави", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что высока вероятность запуска прямых рейсов с Казахстаном и Камбоджей. Кроме того, прогнозируется снижение цен на туры в Турцию, Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан и Бишкек.