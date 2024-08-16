Вместо Турции и Египта: Для россиян создадут альтернативные курорты на родине
Кабмин РФ выделит 6,5 млрд на развитие туриндустрии в России с помощью кредитов
Российские инвесторы получат дополнительные субсидии для строительства или реконструкции туристических объектов: аквапарков, горнолыжных курортов и парков развлечений. Это позволит создать для путешественников отечественную альтернативу популярным зарубежным курортам и сократить отток туристов, считают в Правительстве РФ.
Для реализации инициативы из резервного фонда кабмина выделено свыше 6,5 миллиарда рублей, которые планируется потратить на льготные кредиты. Своевременная реализация десятков проектов избавит россиян от необходимости гнаться за активным отдыхом за границей, заявил на заседании Правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.
"Рассчитываем, что выделение такой субсидии позволит инвесторам ускорить все работы и вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений, чтобы у наших граждан появилось больше возможностей для отдыха в комфортных условиях, в том числе семейного", — добавил политик.
В беседе с Ura.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул, что перед властями стоит задача создавать новые точки роста туротрасли. Речь идёт об Алтае, Сахалине, Байкале, Якутии, Приморье, Калининграде и других уголках державы. В выигрыше от реализации задумки кабмина будут все: и путешественники, которые найдут развлечение по душе на родине, и регионы, которые пополнятся рабочими местами и прибылью от внутреннего туризма.
О скачке популярности внутреннего туризма среди россиян говорит и статистика. Так, в этом году граждане РФ стали чаще путешествовать по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью. Возросший интерес к собственной стране является знаком духовного роста населения, считают эксперты.
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