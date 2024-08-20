В Крыму открыли четырёхполосную дорогу в обход города Саки и центра Евпатории

Новую четрёхполосную дорогу от Симферополя до западного побережья полуострова в Симферополь-Евпатория-Мирный открыли в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

В Крыму открыли новую трассу. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

"Запущено движение второго этапа трассы Симферополь — Евпатория — Мирный. Новый участок от села Скворцово до города Евпатории проложен в обход озера Сасык-Сиваш и города Саки. Это позволяет значительно сократить время в пути, увеличить пропускную способность автодороги, разгрузить от транзитного транспорта улично-дорожную сеть в населённых пунктах", — написал он в своём телеграм-канале.

Подрядчик по строительству новой дороги — компания "ВАД", которая создавала трассу "Таврида" в Крыму. Аксёнов выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку проекта, а также правительству страны и работникам компании.

Строительство и реконструкция автомобильной дороги с обходом озера Сасык-Сиваш осуществлялись с 2021 по 2024 год. Трасса вышла общей протяжённостью более 60 километров. В рамках проекта были построены 8 транспортных развязок и 17 путепроводов. Стоимость строительства составила 48,2 миллиарда рублей.