"Молодцы, мои солнышки!" Найден "самый милый" комбат, виртуозно провернувший захват опорника ВСУ
МО: Российские мотострелки захватили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Штурмовики группировки войск "Центр" ВС России овладели опорным пунктом Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении под руководством своего командира, подсказывавшего им каждый шаг по камере с дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 20 августа.
Российские штурмовики овладели опорным пунктом ВСУ на Авдеевском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
"Военнослужащие штурмовой группы мотострелкового соединения "Урал" группировки войск "Центр" под умелым руководством командира батальона выбили противника с огневых позиций и овладели опорным пунктом ВСУ", — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что поддержку бойцам штурмовых подразделений оказывают разведывательные беспилотники (БПЛА), операторы которых постоянно транслируют видео на командный пункт и наблюдают за ситуацией в районе. На кадры попал комбат, который виртуозно провёл бойца с позывным Башкир до заветной цели и указал дорогу туда же остальным товарищам.
"Башкир, братан, вставай! Аккуратно туда прыгай! Под ноги смотри! Ой, молодцы, мои солнышки! Всё, там ждёте меня", – руководит ребятами командир.
А ранее Life.ru писал, что бойцы группировки войск "Запад" за сутки заняли 40 опорных пунктов украинских войск. Кроме того, ВС РФ уничтожили 11 миномётных расчётов ВСУ.
Telegram / Минобороны России