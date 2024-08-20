ВСУ выпустили 20 "натовских" снарядов по жилым районам Донецка

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 20 снарядов по двум районам Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 08.00 – населённый пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155-мм.", — указано в сообщении.

В представительстве отметили, что с 9.00 до 14.50 по московскому времени ВСУ выпустили ещё 15 снарядов по Петровскому району и два — по Кировскому. По предварительным данным, пострадавших двое – мужчина 1980 г.р. и женщина 1989 г.р.