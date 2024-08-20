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20 августа, 12:44

Названа причина массового отказа россиян от подработок

Аналитик Остапкович: У россиян пропала мотивация к подработкам из-за доходов

Интерес россиян к подработкам за последние десять лет стремительно упал. В первую очередь это связано с повышением уровня дохода на основной работе. Такую уверенность выразил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя Инфо24 данные Росстата.

"Такого у нас не было со времён тучных лет для экономики. Это 2003–2008 годы, когда у нас рост доходов был по 12–13%", — констатировал аналитик.

Эксперт объяснил: чем выше зарплаты, тем люди больше времени проводят на работе. А значит, мысли о подработке уходят на второй план. Не надо тратить выходные и вечера на дополнительный заработок, так как хватает основного оклада.

Опрос показал, где чаще всего подрабатывают подростки
Опрос показал, где чаще всего подрабатывают подростки

"Люди помимо доходов ещё получают хороший социальный пакет, особенно в обрабатывающей промышленности, на машиностроительных предприятиях. Поэтому отсутствие надобности в излишних подработках — это действительно сегодня тенденция", — подытожил эксперт.

Ранее Life.ru публиковал семь проверенных способов, где можно быстро заработать деньги, если они очень нужны. В частности, можно устроиться няней, разносить еду или стать таксистом. Также неплохо платят уборщицам, мастерам маникюра и бровистам.

Обложка ©

freepik / pressfoto

Алёна Зиновьева
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