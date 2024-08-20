Названа причина массового отказа россиян от подработок

Интерес россиян к подработкам за последние десять лет стремительно упал. В первую очередь это связано с повышением уровня дохода на основной работе. Такую уверенность выразил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя Инфо24 данные Росстата.

"Такого у нас не было со времён тучных лет для экономики. Это 2003–2008 годы, когда у нас рост доходов был по 12–13%", — констатировал аналитик.

Эксперт объяснил: чем выше зарплаты, тем люди больше времени проводят на работе. А значит, мысли о подработке уходят на второй план. Не надо тратить выходные и вечера на дополнительный заработок, так как хватает основного оклада.

"Люди помимо доходов ещё получают хороший социальный пакет, особенно в обрабатывающей промышленности, на машиностроительных предприятиях. Поэтому отсутствие надобности в излишних подработках — это действительно сегодня тенденция", — подытожил эксперт.