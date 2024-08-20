В США сообщили Украине плохие новости о плане "спасения" страны женщинами

Украина не сможет решить проблему дефицита рабочей силы за счёт привлечения женщин к "мужским" профессиям. Об этом сообщает американская газета The New York Times после оценки плана "спасения" страны представительницами слабого пола.

"Как считают экономисты, даже с учётом притока женщин... их не хватит, чтобы заменить всех ушедших мужчин", — указано в статье.

Исполнительный директор киевского центра экономической стратегии Глеб Вышлинский добавил, что женщин стало работать на Украине больше, чем до февраля 2022 года. Однако, по его словам, очень много людей покинули страну, поэтому невозможно полностью восполнить нехватку рабочих рук.