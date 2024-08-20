Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 12:52

Рада одобрила закон о гражданстве для иностранцев из ВСУ и их родственников

Верховная рада одобрила законопроект, который позволяет воюющим за ВСУ иностранным наёмникам и их родственникам получить гражданство Украины. Об этом сообщила депутат парламента Незалежной Ирина Геращенко у себя в соцсетях.

"Триста пятнадцать депутатов поддержали в целом законопроект "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины", — написала Геращенко.

Теперь иностранцам и лицам без гражданства, которые воюют на стороне Украины, можно получать вид на жительство или иммигрировать, даже с просроченными документами. Кроме того, закон даёт право членам семей солдат временно проживать на территории страны.

На Украине призвали "сдать паспорта" всех сбежавших за границу
На Украине призвали "сдать паспорта" всех сбежавших за границу

Ранее украинские власти запретили гражданам мужского пола призывного возраста покидать страну даже при наличии у них паспорта другого государства. Как отметили в посольстве США в стране, американские власти никак не смогут помочь гражданам, если они оказались на Украине, имея также синий паспорт. В этом случае мужчинам остаётся лишь подчиняться местным порядкам и идти на фронт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров