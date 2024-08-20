Рада одобрила закон о гражданстве для иностранцев из ВСУ и их родственников
Верховная рада одобрила законопроект, который позволяет воюющим за ВСУ иностранным наёмникам и их родственникам получить гражданство Украины. Об этом сообщила депутат парламента Незалежной Ирина Геращенко у себя в соцсетях.
"Триста пятнадцать депутатов поддержали в целом законопроект "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины", — написала Геращенко.
Теперь иностранцам и лицам без гражданства, которые воюют на стороне Украины, можно получать вид на жительство или иммигрировать, даже с просроченными документами. Кроме того, закон даёт право членам семей солдат временно проживать на территории страны.
Ранее украинские власти запретили гражданам мужского пола призывного возраста покидать страну даже при наличии у них паспорта другого государства. Как отметили в посольстве США в стране, американские власти никак не смогут помочь гражданам, если они оказались на Украине, имея также синий паспорт. В этом случае мужчинам остаётся лишь подчиняться местным порядкам и идти на фронт.
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