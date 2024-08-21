Чихаем круглый год: Аллерголог раскрыла, какие факторы угрожают её пациентам даже в конце лета Иммунолог Громадина: Август и сентябрь — не менее опасные месяцы для аллергиков 21 августа, 05:00 Ошибочно думать, что аллергия отступает с приближением осени. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bobex-73

Для людей, страдающих аллергией, даже в августе и сентябре могут возникать трудности. В это время года активны многие аллергены, такие как пыльца или плесень. Подробнее об угрозах, с которыми могут столкнуться аллергики в конце лета, Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог, главный специалист сети клиник "Семейная" Ольга Громадина.

По словам специалиста, ведущими провокаторами аллергии в теплое время года является пыльца разнообразных растений, опыляемых ветром. В июне и июле начинается вторая (после первой весенней) волна поллиноза, её вызывают сорные травы, такие как ежа, тимофеевка, мятлик, овсянница. А вот в августе наибольшей аллергенной активностью обладают лебеда, полынь и амброзия — третья волна сезонной респираторной аллергии, которая может продолжаться вплоть до заморозков.

Пыльца растений, попадая на слизистые или кожу человека может вызывать симптомы аллергического ринита и конъюнктивита - насморк, чихание, слезотечение, зуд и отеки глаз, а также обострения бронхиальной астмы, явления контактного аллергического дерматита и крапивницы. Выраженность проявлений сезонной аллергии зависит от концентрации пыльцевых зерен в воздухе, а значит от погодных условий. Во время ветра и в начале дождя проявления заболевания усиливаются, а во время затяжных дождей и после них, когда пыльца оседает, становятся слабее. аллерголог-иммунолог Ольга Громадина.

А вот повышение влажности на фоне высоких температур летом и в начале осени создают благоприятные условия для роста плесени, которая также является распространенным аллергеном и может вызывать весенне-летне-осенние обострения аллергических заболеваний дыхательных путей. По словам собеседницы Life.ru, плесневые грибы распространены повсеместно: в сырых помещениях домов, на улице городов и в загородной местности, также они не редко поражают продукты питания.

"В связи сезонными проявлениями аллергии важно помнить про природные грибы рода Альтернария и Кладоспориум, их споры появляются в атмосферном воздухе начиная с весны и сохраняются вплоть до поздней осени, а пики концентрации регистрируются как правило с середины июля до середины августа. При этом симптомы аллергии на грибы могут быть очень похожи на проявления пыльцевого поллиноза", — пояснила врач.

Также в августе нельзя забывать про инсектную аллергию — выраженные реакции на укусы насекомых, которые сохраняют свою активность вплоть до конца лета. Если вы столкнулись с симптомами аллергии, обязательно обратитесь к врачу для подбора терапии.

Life.ru уже предупреждал аллергиков, что им следует избегать выезда на природу во время цветения растений. При выходе на улицу нужно носить затемнённые очки. Избавиться от пыльцы на коже и открытых слизистых оболочках помогут частые приёмы душа. А окна автомобиля лучше держать закрытыми, особенно за городом. Всё это поможет минимизировать риски обострения аллергии.