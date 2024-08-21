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Чихаем круглый год: Аллерголог раскрыла, какие факторы угрожают её пациентам даже в конце лета

Иммунолог Громадина: Август и сентябрь — не менее опасные месяцы для аллергиков

21 августа, 05:00
Ошибочно думать, что аллергия отступает с приближением осени. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bobex-73

Ошибочно думать, что аллергия отступает с приближением осени. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bobex-73

Для людей, страдающих аллергией, даже в августе и сентябре могут возникать трудности. В это время года активны многие аллергены, такие как пыльца или плесень. Подробнее об угрозах, с которыми могут столкнуться аллергики в конце лета, Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог, главный специалист сети клиник "Семейная" Ольга Громадина.

По словам специалиста, ведущими провокаторами аллергии в теплое время года является пыльца разнообразных растений, опыляемых ветром. В июне и июле начинается вторая (после первой весенней) волна поллиноза, её вызывают сорные травы, такие как ежа, тимофеевка, мятлик, овсянница. А вот в августе наибольшей аллергенной активностью обладают лебеда, полынь и амброзия — третья волна сезонной респираторной аллергии, которая может продолжаться вплоть до заморозков.

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Пыльца растений, попадая на слизистые или кожу человека может вызывать симптомы аллергического ринита и конъюнктивита - насморк, чихание, слезотечение, зуд и отеки глаз, а также обострения бронхиальной астмы, явления контактного аллергического дерматита и крапивницы. Выраженность проявлений сезонной аллергии зависит от концентрации пыльцевых зерен в воздухе, а значит от погодных условий. Во время ветра и в начале дождя проявления заболевания усиливаются, а во время затяжных дождей и после них, когда пыльца оседает, становятся слабее.

аллерголог-иммунолог Ольга Громадина.

А вот повышение влажности на фоне высоких температур летом и в начале осени создают благоприятные условия для роста плесени, которая также является распространенным аллергеном и может вызывать весенне-летне-осенние обострения аллергических заболеваний дыхательных путей. По словам собеседницы Life.ru, плесневые грибы распространены повсеместно: в сырых помещениях домов, на улице городов и в загородной местности, также они не редко поражают продукты питания.

"В связи сезонными проявлениями аллергии важно помнить про природные грибы рода Альтернария и Кладоспориум, их споры появляются в атмосферном воздухе начиная с весны и сохраняются вплоть до поздней осени, а пики концентрации регистрируются как правило с середины июля до середины августа. При этом симптомы аллергии на грибы могут быть очень похожи на проявления пыльцевого поллиноза", — пояснила врач.

Также в августе нельзя забывать про инсектную аллергию — выраженные реакции на укусы насекомых, которые сохраняют свою активность вплоть до конца лета. Если вы столкнулись с симптомами аллергии, обязательно обратитесь к врачу для подбора терапии.

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Life.ru уже предупреждал аллергиков, что им следует избегать выезда на природу во время цветения растений. При выходе на улицу нужно носить затемнённые очки. Избавиться от пыльцы на коже и открытых слизистых оболочках помогут частые приёмы душа. А окна автомобиля лучше держать закрытыми, особенно за городом. Всё это поможет минимизировать риски обострения аллергии.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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