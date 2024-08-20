Вратарь "Крыльев Советов" не понимает, как люди в Москве могут жить на 50-100 тысяч в месяц
Вратарь Ломаев рассказал, что Самаре тратит 250 тысяч рублей в месяц
Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев. Обложка © ПФК Крылья советов — официальный сайт
Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев рассказал о сумме, которую он ежемесячно тратит на свои нужды. По словам футболиста, для нормальной жизни в Самаре ему необходимо "где-то 250 тысяч рублей". Об этом он заявил на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
"[Трачу] где-то 250 тысяч рублей. Это в Самаре. В Москве для комфортной жизни нужно явно больше. Смотря, что ты делаешь... Просто в Самаре я ещё снимаю квартиру, на это закладываю деньги. [Снимаю] за 70 тысяч. В Самаре, кстати, дорогая недвижимость", — сказал спортсмен.
Большое удивление у Ломакина вызвала информация о том, что в столице в целом реально прожить и на 50–100 тысяч. Спортсмен объяснил, что его траты были бы в Москве в два раза больше, чем в Самаре.
"Читал эти интервью! Не понимаю, когда типы это говорят, особенно профессиональные спортсмены. Типа они не ходят, не ужинают, ни на что не тратят. Особенно которые семейные... Не знаю", — сказал Ломаев.
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